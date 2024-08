Calcio, una cessione e una rescissione consensuale in casa Avellino Due comunicati ufficiali del club biancoverde

Via alle cessioni in casa Avellino. Si comincia a sfoltire la rosa dei giocatori che non rientrano nel progetto di mister Pazienza. E' ufficiale la partenza di Erasmo Mulè. Lo comunica il club biancoverde confermando di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto al Delfino Pescara 1936, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore.

La società - si legge nella nota - augura al giocatore le migliori fortune in vista della prossima stagione.

In queste ore l’Us Avellino ha anche risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Davide Mazzocco.