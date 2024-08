Picerno-Avellino: le probabili formazioni, lupi chiamati a sfatare un tabù Alle 18 il primo match di campionato per i lupi nella stagione 2024/2025

Un undici iniziale determinato dall'infortunio rimediato da Alessio Tribuzzi nell'ultimo match precampionato e dal turno di squalifica che dovranno scontare Marco Armellino e Luca Palmiero: alle 18 a Picerno ecco finalmente l'esordio dell'Avellino nella stagione regolare di Serie C 2024/2025 e Michele Pazienza si ritrova con alcune scelte obbligate, ma allo stesso tempo dettate dalle decisioni prese lungo la sessione estiva di calciomercato con lo staff dirigenziale.

Novità Sannipoli, Rigione e De Cristofaro

Modulo 3-5-2 per i lupi con Antony Iannarilli tra i pali e la linea difensiva che vedrà, da destra a sinistra, la presenza di Tommaso Cancellotti, Michele Rigione e Paolo Frascatore. A centrocampo Daniel Sannipoli sostituirà Tribuzzi sulla fascia destra con Daniele Liotti sull'altra corsia. In mediana occhio alla posizione di Dimitrios Sounas centrale con Antonio De Cristofaro, ex di turno, e Michele D'Ausilio negli spot di mezzala. In attacco con Raffaele Russo dovrebbe esserci Gabriele Gori, favorito su Cosimo Patierno, non al top, ma a disposizione di Pazienza.

Lupi chiamati a sfatare tabù prima giornata

Dall'altra parte ci sarà un Picerno che ha salutato Jacopo Murano, capocannoniere dell'ultimo girone C in compagnia di Patierno. L'attaccante è stato ceduto al Foggia. La punta centrale nel 4-2-3-1 lucano sarà Andrea Santarcangelo con l'Avellino che punterà a sfatare il tabù esordio: i lupi non vincono il primo match di campionato da cinque stagioni.