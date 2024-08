L'Avellino al memorial Pippo Viscido, Aiello: "Un onore essere qui" Aiello: "Importantissimo ricordare chi è nel cuore dei tifosi biancoverdi"

"È stato un onore e un orgoglio essere stati invitati al memorial. Abbiamo aderito subito all'evento. Per noi è importantissimo ricordare innanzitutto l'uomo e poi il calciatore che ha vestito la maglia dell'Avellino e che è nel cuore dei tifosi irpini". Così Mario Aiello, responsabile della formazione under 19 dell'US Avellino, a margine del quarto memorial "Pippo Viscido" al "Figliolia" di Baronissi. I lupacchiotti hanno affrontato il Salernum Baronissi.

Aiello: "Pronti per il torneo di Primavera 2"

"Adesso siamo al completo. Avevamo già una buona base. Abbiamo acquisito alcuni elementi dall'under 17, reduci dal lavoro svolto con Capobianco e Peluso con la Youth. Affrontando il campionato di Primavera 2 abbiamo pensato di inserire qualche pedina che avesse già partecipato al torneo e capace di sostenere l'intero gruppo nel nuovo percorso. Vogliamo ben figurare e vogliamo valorizzare i nostri ragazzi con l'ambire di vederli in prima squadra".