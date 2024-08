Avellino: ecco la rosa tra acquisti, cessioni, prestiti, risoluzioni ed esuberi Sannipoli resta, niente Viteritti. Tutti i movimenti nella sessione estiva di calciomercato

L'Avellino aveva immaginato Orlando Viteritti per la fascia destra, ma l'operazione con il Monopoli non è stata finalizzata nelle ultime ore di calciomercato. Il calabrese resta nel club pugliese come Daniel Sannipoli nella rosa biancoverde. Nell'ultimo giorno della sessione estiva l'Avellino ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Michele Marconi e la cessione in prestito di Salvatore Fusco alla Paganese.

Ecco tutta la rosa del club irpino per la prima parte del campionato 2024/2025 con 10 acquisti, 6 cessioni, 5 uscite in prestito e 3 risoluzioni. Restano tre calciatori fuori dal progetto tecnico e fuori lista: Thiago Cionek, Jacopo Dall'Oglio e Manuel Llano. I calciatori potrebbero comunque salutare l'Avellino nei prossimi giorni con la modalità della risoluzione per poi accettare offerte dalla Serie D e dall'estero. A questi si aggiunge la posizione di Ramzi Aya con cui è attiva una procedura arbitrale.

La rosa dell'Avellino

Portieri

Iannarilli (2026) dalla Ternana, Marson (2026), Guarnieri (2025)

Difensori

Cancellotti (2025), Rigione (2026), Liotti (2025), Frascatore (2026), Benedetti (2025), Cancellieri (2027) dal Perugia, Enrici (2027) dal Taranto

Centrocampisti

Armellino (2025), De Cristofaro (2026), D'Ausilio (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Rocca (2026), Sannipoli (2026), Tribuzzi (2027) dal Crotone, Sounas (2028) dal Catanzaro, Toscano (2027) dalla Casertana

Attaccanti

Russo (2026), Patierno (2026), Gori (2026), Vano (2025 con opzione di rinnovo), Redan (2028) dal Venezia

In prestito: Pane (2026) al Team Altamura, Mulè (2026) al Pescara, D'Angelo (2026) al Campobasso, Pezzella (2026) alla Cavese, Maisto (2026) al Gubbio

In uscita: Cionek (2025), Aya (2025), Llano (2025), Dall'Oglio (2025)

Cessioni: Illanes alla Carrarese, Falbo al Rimini, Rizzo alla Cavese, Ricciardi al Cosenza, Tito alla Ternana, D'Amico al Team Altamura

Risoluzioni: Mazzocco, L. Varela, Marconi