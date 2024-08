Avellino: la risoluzione consensuale del contratto con una punta è ufficiale Comunicato a poco più di trenta minuti dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato

A poco più di trenta minuti dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, l'Avellino ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Michele Marconi. Dopo una lunga fase di contatti tra la società irpina e l'entourage dell'attaccante ecco quanto immaginato da giorni. Marconi saluta Avellino dopo settimane vissute fuori dal progetto tecnico e appare pronto a una nuova sfida in Serie C. È attesa per le ultime ufficialità in entrata e in uscita da parte dei lupi.

Il comunicato ufficiale

"L’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Michele Marconi. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".