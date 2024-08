Avellino: un attaccante ceduto in prestito Ultimi minuti per la sessione estiva di calciomercato

L'Avellino ha ceduto in prestito Salvatore Fusco alla Paganese. Il classe 2005, protagonista con le formazioni under biancoverdi e anche nel ritiro estivo, giocherà in Serie D nella prossima stagione. Nuova sfida per l'attaccante e voglia di confermarsi su alti livelli, in quarta serie, dopo quanto fatto nei campionati giovanili. Ultimi minuti di calciomercato per l'Avellino nella sessione estiva.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo alla Paganese Calcio 1926, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Fusco. La società augura al giocatore le migliori fortune in vista della prossima stagione" .