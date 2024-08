Avellino: risoluzione con Dall'Oglio. Ecco dove giocherà Marconi Il club irpino saluta ufficialmente il centrocampista

L'Avellino ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con Jacopo Dall'Oglio. Nel frattempo, Michele Marconi, che ieri aveva salutato il club irpino, ha siglato un nuovo accordo con l'Alcione Milano, partecipante al girone A di Serie C.

Il comunicato ufficiale

"’Us Avellino rende noto di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Jacopo Dall’Oglio. La società ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e la professionalità mostrata augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

La nota ufficiale dell'Alcione Milano

"La società Alcione Milano 1952 è lieta di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive di Michele Marconi. Attaccante classe 1989, arriva a titolo definitivo dopo due stagioni all'Avellino, firmando un contratto che lo legherà ai colori Orange fino al 2026. Cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, Marconi viene poi notato da squadre di Serie B - prima di tutte il Grosseto, ma poi anche Pisa e Alessandria - arrivando a collezionare 102 presenze, impreziosite da 31 gol e 8 assist. Oltre ad aver fatto 7 presenze - impreziosite da 1 gol - in Serie A, Marconi si è distinto per essere un veterano della Serie C Now, campionato in cui ha disputato oltre 300 partite. Si tratta di un'aggiunta di grande esperienza per la squadra Orange, che potrà dare ulteriore peso e gol al reparto offensivo di mister Cusatis.

Le parole del presidente Marcello Montini sul nuovo acquisto Orange: «Nelle scorse ore il D.S. Matteo Mavilla ci ha presentato l’opportunità di prendere Michele Marconi e l’abbiamo colta, abbiamo fatto tutto in 12 ore e, considerata la qualità del giocatore e la motivazione del ragazzo, siamo molto felici che possa vestire la maglia Orange. Contiamo di averlo in campo in breve tempo». Il Presidente ha poi commentato più in generale il mercato: «Mavilla ha lavorato andando a prendere i giocatori nei ruoli che reputavamo più utili per affrontare il campionato di Serie C Now. Sono tanti i giocatori che volevano sposare il nostro progetto, ma tra tutti abbiamo deciso di puntare su Pirola, Bertolotti, Stabile, Bertoni, Dimarco, Palombi, Bright, Pessolani, Mazzola, Samele e ora anche Marconi. Undici arrivi, praticamente una squadra nuova dal punto di vista numerico, ma siamo convinti siano acquisti funzionali per quello che facciamo, e di assoluta qualità»".