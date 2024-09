Avellino-Giugliano: le formazioni ufficiali Così dal primo minuto al "Partenio-Lombardi": lupi già chiamati alla svolta

L'Avellino ospita il Giugliano al "Partenio-Lombardi" ed è già chiamato al cambio di passo dopo l'esordio choc in campionato a Picerno. Modulo 3-5-2 per Pazienza con il ritorno di Armellino e Palmiero rispettivamente da centrale difensivo e regista e con De Cristofaro mezzala destra. Novità di ruolo per D'Ausilio esterno destro a tutta fascia con Sounas mezzala sinistra. In attacco Gori e Russo. Modulo 4-3-3 per il Giugliano: a centrocampo c'è Maselli al posto di Celeghin.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Seconda Giornata

Avellino-Giugliano

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; De Cristofaro, Sounas, Palmiero, D’Ausilio, Liotti; Russo, Gori. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Cancellieri, Rigione, Rocca, Patierno, Redan, Sannipoli, Benedetti, Arzillo, Enrici, Llano, Vano

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale; Maselli, De Rosa, Giorgione; Ciuferri, Padula, Njambe. A disp. Russo, M. Esposito, Acella, Celeghin, Romano, De Paoli, Masala, Minelli, La Vardera, Peluso, Nuredini, D’Agostino, G. Esposito.

Arbitro: Djurdjevic