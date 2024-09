Avellino-Giugliano 1-1, Ciuferri: "L'obiettivo è fare ancora meglio" Il commento dell'esterno offensivo dei tigrotti nel post-gara

"Sono soddisfatto e sono sereno di giocare con il Giugliano". Ecco il commento di Flavio Ciuferri al termine di Avellino-Giugliano 1-1: "Era quello che volevo e, quindi, ora testa alle prossime gare. Le motivazioni sono al top. Quando rimani in un club devi far vedere quanto vali di nuovo, anzi migliorare. Puntiamo alla salvezza e poi a qualcosa di più".

"Padula? Ha tutto per fare bene"

"Non ero arrabbiato, era normale partire dalla panchina. - ha aggiunto l'esterno offensivo dei tigrotti - Ho parlato con il mister in più occasioni ed era tutto finalizzato per entrare nel modo migliore. Padula è stato mio compagno nella Roma. Ha tutte le carte in regola per far vedere quanto vale. Il mio percorso? Spero di poter dimostrare ancora tutte le mie qualità. Il mio obiettivo è fare meglio della scorsa stagione”.