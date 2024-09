Avellino-Cerignola: le probabili formazioni, un rebus nella serata spartiacque Alle 20.45 la sfida al "Partenio-Lombardi" per la terza giornata del girone C di Serie C

Alle 20.45 sarà calcio d'inizio per la sfida Avellino - Audace Cerignola valida per la terza giornata del girone C di Serie C e da dentro o fuori per i lupi, in particolar modo per Michele Pazienza e per l'area dirigenziale biancoverde. L'Avellino deve vincere per scacciare via la crisi immediata di risultati e risalire subito nell'obiettivo della promozione diretta che non ammette ulteriore terreno perso dalla vetta e dalle altre big del raggruppamento. Irpini privi dello squalificato Antonio De Cristofaro e degli infortunati Alessio Tribuzzi, Marco Toscano e Daniele Liotti: l'esterno sinistro è fuori dall'elenco dei convocati a causa di un risentimento al flessore della gamba destra e ha aperto al rebus di formazione.

Dubbio sulla fascia sinistra, ma Cancellieri è tra i convocati

Pazienza ripartirà dal 3-5-2 con Antony Iannarilli tra i pali e la linea difensiva composta da Tommaso Cancellotti, Marco Armellino confermato centrale e Paolo Frascatore in vantaggio su Patrick Enrici. A centrocampo Luca Palmiero sarà il regista con Dimitrios Sounas e Michele Rocca nei ruoli di mezzala e con Michele D'Ausilio di nuovo esterno destro a tutta fascia. Sull'altra corsia c'è il vero dubbio di giornata, ma Damiano Cancellieri è a disposizione: l'ex Perugia ha, quindi, superato quanto definito da Pazienza nel pre-gara, ovvero un pestone subito nel corso degli allenamenti. In attacco Daishawn Redan vola verso la prima maglia da titolare per far coppia con Gabriele Gori.

La prospettiva nel pre-gara

Serie C - Girone C

Terza Giornata

Avellino - Audace Cerignola

Avellino (3-5-2): Iannarilli; Cancellotti, Armellino, Frascatore; D'Ausilio, Rocca, Palmiero, Sounas, Cancellieri; Redan, Gori. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Rigione, Benedetti, Enrici, Llano, Arzillo, Mutanda, Patierno, Russo, Vano

A. Cerignola (3-5-2): Saracco; Gonnelli, Martinelli, Visentin; Russo, Paolucci, Capomaggio, Tascone, Tentardini; Cuppone, Salvemini. All. Raffaele. A disp. Fares, Greco, Coccia, Romano, Velasquez, Bianchini, Carrozza, Di Dio, Ianzano, Paolucci, Ruggiero, Sainz-Maza, Parigini, Gagliano, Iurilli, Jallow, Lorusso

Arbitro: Mucera