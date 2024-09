Avellino: terapie e differenziato per ben 6 calciatori, le ultime I dettagli nella ripartenza a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" per i biancoverdi

Ripartenza verso il match con la Cavese, in programma domenica (ore 20.45) al "Simonetta Lamberti", e l'Avellino si è ritrovato al "Partenio-Lombardi" con la visita del presidente Angelo Antonio D'Agostino. Ben 6 calciatori hanno lavoro a parte: "Damiano Cancellieri, Daniele Liotti, Cosimo Patierno, Michele Rigione, Marco Toscano ed Alessio Tribuzzi sono stati impegnati in lavori specifici e terapie per recuperare dai rispettivi problemi fisici", si legge nella nota ufficiale del club biancoverde. Prosegue, quindi, la fase delicata anche dal punto di vista fisico per l'Avellino senza vittorie nell'avvio di campionato (2 punti dopo 3 giornate). Agli ordini di Pazienza "i calciatori, dopo una prima fase di riscaldamento, hanno svolto esercitazioni tecniche chiudendo la seduta con un lavoro prevalentemente atletico": ecco il dettaglio, invece, per il resto del gruppo.