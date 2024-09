Avellino: infermeria sempre piena, così verso la sfida con la Cavese Dalle parole del presidente al comunicato del tifo organizzato: il punto in casa biancoverde

Martedì sera, con una nota ufficiale dopo l'incontro con la squadra, con lo staff tecnico e la dirigenza al "Partenio-Lombardi", la proprietà dell'Avellino aveva chiesto all'ambiente "di credere in questa squadra e di spingerla affinché possa uscire, già a partire dalla gara di domenica, da questa difficile situazione". Nel pomeriggio di ieri il tifo organizzato ha, invece, rinnovato con un comunicato tutto il malcontento per i risultati e le prestazioni dei primi tre turni di campionato con il -5 dalla vetta. La Curva Sud ne ha avuto per tutte le componenti della società irpina, dalla proprietà allo staff tecnico-dirigenziale passando per i calciatori non accogliendo, quindi, la richiesta del presidente Angelo Antonio D'Agostino, ma anzi certificando la distanza palesata già al termine di Avellino - Audace Cerignola, ultima fase di attesa di un cambio di passo non arrivato e che ha generato cori e fischi da parte di tutto lo stadio domenica scorsa.

Llano e D'Ausilio sulle fasce anche con la Cavese

Insomma, il clima non è dei migliori verso la sfida con la Cavese e per Michele Pazienza la serie di allenamenti sta proseguendo con una sola pedina da potenziale recupero. Damiano Cancellieri dovrebbe essere a disposizione per il match del "Lamberti", in programma domenica sera (ore 20.45). L'infortunio al gluteo costringe Daniele Liotti ancora ai box e il calabrese appare destinato a un nuovo forfait. La prospettiva per le fasce contro la Cavese è la conferma di Manuel Llano a destra e Michele D'Ausilio a sinistra.

Ultimo turno di stop per De Cristofaro

Resta lontano dal gruppo Cosimo Patierno. Dopo la titolarità all'esordio, vissuta con il problema al ginocchio sinistro, è stato valutato il percorso di recupero e nuove terapie, ma a Cava non sarà la gara del ritorno del pugliese in attacco. Anche Marco Toscano e Alessio Tribuzzi salteranno il derby. Per l'esterno capitolino l'obiettivo è quello di ritrovarlo per la sfida con il Latina. Agli infortunati (c'è da valutare anche il recupero di Michele Rigione) si aggiunge l'indisponibilità di Antonio De Cristofaro che al "Lamberti" sconterà il secondo dei due turni di squalifica rimediati.