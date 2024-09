Cavese-Avellino: ecco chi salterà la sfida. Pazienza recupera un esterno È la vigilia della gara tra gli aquilotti e i lupi per la quarta giornata di campionato

L'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza conferma quanto presentato proprio dallo stesso tecnico dell'Avellino in conferenza stampa. Nella sfida contro la Cavese, in programma domani (ore 20.45) al "Simonetta Lamberti", il tecnico biancoverde non potrà contare su Antonio De Cristofaro, che sconterà il secondo dei due turni di squalifica rimediati con l'espulsione nei secondi finali di Avellino-Giugliano, su Cosimo Patierno "ancora alle prese con il riacutizzarsi" del problema al tendineo rotuleo della gamba destra, su Michele Rigione che "si sta riprendendo da una distrazione di primo grado all’adduttore lungo della gamba destra", e su Alessio Tribuzzi e Marco Toscano ai box per le lesioni rispettivamente al retto femorale destro e al retto femorale sinistro. Ecco quanto ufficializzato dal club irpino tramite comunicato. Recuperati Daniele Liotti, che torna nell'elenco dei convocati e Damiano Cancellieri: Pazienza avrà, quindi, gli esterni sinistri a disposizione e Michele D'Ausilio può tornare sulla corsia destra.

I convocati

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 3 Cancellieri, 21 Armellino, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 8 Rocca, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 10 Russo, 11 Redan, 35 Gori, 91 Vano