Cavese-Avellino 1-1, Gori: "Senza lo schiaffo non avremmo reagito" L'attaccante: "Abbiamo lacune, dobbiamo creare di più e concludere di più"

"Vivo il momento come i tifosi. Sul loro gol c'era un fallo clamoroso, un errore incredibile che ha condizionato il finale e la gara. Senza quello schiaffo non avremmo pareggiato, ma probabilmente senza riceverlo sarebbe comunque finita così". Ecco il commento di Gabriele Gori, autore del gol del pari al 95', al termine di Cavese-Avellino 1-1: "Dobbiamo centrare assolutamente i tre punti con il Latina. Sono fondamentali per noi e per i tifosi".

"Abbuamo lacune. Dobbiamo creare e tirare di più"

La contestazione? Chi gioca ad Avellino lo sa. Si deve saper reagire, dobbiamo valutare bene le cose a livello personale e con il mister e dobbiamo ripartire perché ce lo meritiamo. Vogliamo la vittoria, lavoriamo per questo, non stanno arrivando i risultati, ma sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni. Il mio impatto? Penso di fare bene sia a gara in corso che dal primo minuto. Non c'è differenza. Conta vince. Stiamo creando poco? Abbiamo lacune, dobbiamo creare e tirare di più. Siamo l'Avellino. Dobbiamo essere intraprendenti e avere personalità per incidere e ottenere i risultati".