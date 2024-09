Avellino: squalificati Pazienza, La Porta e Zoila per un turno Anche l'ammenda di 500 euro per il preparato atletico e per il club irpino

In virtù delle espulsioni rimediate nel match con la Cavese, Michele Pazienza, Antonio La Porta e Leandro Zoila sono stati squalificati per un turno dal giudice sportivo e per il preparatore atletico dell'Avellino c'è anche l'ammenda di 500 euro. Ammenda di 500 euro per il club irpino.

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Squalifica per una gara effettiva

Michele Pazienza (Avellino) "per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".

Antonio La Porta (Avellino) "per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta".

Squalifica per una gara effettiva e 500 euro di ammenda

Leandro Zoila (Avellino) "per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva)".

Ammenda di 500 euro

Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 98° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".

Clicca qui per il comunicato della Lega Pro