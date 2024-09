Avellino: si profila il rientro di un difensore Sabato (ore 20.45) la gara contro il Latina con Pazienza, La Porta e Zoila squalificati per un turno

Un rientro garantito e un recupero che sembra delinearsi verso la prossima gara, ma con Michele Pazienza, Antonio La Porta e Leandro Zoila squalificati per un turno dal giudice sportivo dopo le espulsioni rimediate nel match con la Cavese dal tecnico, dal vice e dal preparatore atletico: l'Avellino accelera in un “Partenio-Lombardi” nuovamente blindato.

Rigione appare pronto al rientro tra i convocati

Come nella scorsa settimana, anche per la sfida contro il Latina, la preparazione dei biancoverdi è lontana da occhi indiscreti con il gruppo a caccia di quella reazione, spesso evocata, ma centrata solo dopo il colpo subito, come nel caso dei minuti finali giocati al "Lamberti" con Gabriele Gori a segno dopo il vantaggio metelliano firmato da Pasquale Marranzino. Lo staff tecnico ritrova Antonio De Cristofaro dopo i due turni di squalifica e Michele Rigione sembra destinato al ritorno nell'elenco dei convocati dopo la distrazione di primo grado all'adduttore lungo della gamba destra che ha limitato il difensore nell'ultima fase.

Patierno punta allo sprint nel tour de force

A meno di clamorose sorprese Cosimo Patierno, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano volano, invece, verso l'ulteriore assenza. L'obiettivo è il rientro nel primo ciclo di 3 gare in 7 giorni con il turno infrasettimanale martedì a Torre del Greco per i lupi. Solo per l'attaccante, reduce da esami, potrebbe firmare uno sprint nei prossimi giorni. Ecco come il gruppo irpino si avvicina alla gara con il Latina, altro crocevia in serie per una squadra che ancora non ha trovato la prima vittoria in campionato e che nei quattro turni non ha mai centrato la rete per portarsi in vantaggio: dettagli che certificano le difficoltà di un Avellino che punta sulla continuità. Fiducia al tecnico e allo staff dirigenziale da parte della proprietà, intenzionata a non replicare il ribaltone in panchina determinato in avvio della scorsa stagione con l'arrivo di Pazienza al posto di Massimo Rastelli.