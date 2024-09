Avellino-Latina: le probabili formazioni, possibile cambio di modulo Un ingresso in difesa determinerà rotazioni tra reparti e panchina

Con l'obiettivo della prima vittoria in campionato dopo un ko e tre pareggi di fila per determinare la svolta emotiva e tecnica in un avvio stagionale che ha ribaltato umore e prospettiva: così l'Avellino corre verso la sfida con il Latina e alle 20.45, orario del calcio d'inizio al "Partenio-Lombardi", i biancoverdi dovrebbero presentarsi con un nuovo modulo. Restano out Cosimo Patierno, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano con il recupero di Michele Rigione e il rientro di Antonio De Cristofaro nell'elenco dei convocati dopo la squalifica.

Si profila il 4-3-3 con Benedetti centrale difensivo

Michele Pazienza appare pronto a definire il 4-3-3 con Antony Iannarilli tra i pali e una linea difensiva priva di Marco Armellino che tornerà mediano. La coppia di centrali sarà composta da Simone Benedetti e Patrick Enrici con Tommaso Cancellotti a destra e Daniele Liotti a sinistra. A centrocampo con Armellino ci saranno Dimitrios Sounas e Michele Rocca in vantaggio su De Cristofaro e con Luca Palmiero in panchina. Michele D'Ausilio diventa esterno offensivo al pari di Raffaele Russo con Gabriele Gori punta centrale.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-3): Iannarilli; Cancellotti, Benedetti, Enrici, Liotti; Sounas, Armellino, Rocca; D'Ausilio, Gori, Russo. All. Pazienza. A disp. Guarnieri, Marson, Rigione, Frascatore, Llano, Palmiero, Arzillo, Mutanda, Redan, Vano

Così i pontini nell'ultimo match con il Foggia

Latina (3-4-1-2): Zacchi; Cortinovis, Berman, Di Renzo; Riccardi, Ciko (67′ Ndoj), Petermann (83′ Scravaglieri), Crecco; Di Livio (79′ Martignago); Bocic (82′ Saccani), Capanni (67′ Mastroianni). All. Padalino. A disp. Cardinali, Basti, Vona, Marenco, Addessi, Vona, Di Giovannantonio, Segat