L'arbitro di Turris-Avellino: una vittoria e una sconfitta per i lupi Cinque precedenti per i corallini, cinque sconfitte, una dopo i calci di rigore

La gara Turris-Avellino, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C (girone C) e in programma domani (ore 20.45) al "Liguori", sarà diretta da Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Stefano Franco della sezione di Padova e Alessandro Antonio Boggiani della sezione di Monza con Enrico Gemelli della sezione di Messina quarto ufficiale. Sono i due precedenti con Ancora per l'Avellino: la vittoria (3-1) contro la Vibonese del 16 aprile 2022 (in foto) e la sconfitta (1-0) contro l'ACR Messina il primo ottobre 2023. Solo sconfitte, invece, per la Turris con il fischietto capitolino: 4 tra i campionati di Serie C e Serie D e una dopo i calci di rigore in Coppa Italia di Serie C.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Sesta Giornata

Casertana - Taranto: Ursini

Catania - Audace Cerignola: Zanotti

Crotone - Sorrento. Di Cicco

Foggia - Giugliano: Mucera

Latina - ACR Messina: Zago

Potenza - Trapani: Rinaldi

Team Altamura - Cavese: Gianquinto

Turris - Avellino: Ancora