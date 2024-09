Turris-Avellino: Biancolino non potrà contare su 7 pedine Ecco chi salterà la sfida del "Liguori", in programma domani (ore 20.45)

Raffaele Biancolino non potrà contare su Marco Armellino, sugli infortunati Damiano Cancellieri, Cosimo Patierno, Michele Rocca, Alessio Tribuzzi e Marco Toscano e sullo squalificato Raffaele Russo per la sfida di domani (ore 20.45) che vedrà l'Avellino ospite della Turris. "Marco Armellino è ancora alle prese con sintomi febbrili. - si legge nella nota del club - Damiano Cancellieri è ai box "con un trauma conclusivo al calcagno sinistro. Cosimo Patierno è ancora alle prese con il riacutizzarsi di una tendinite del rotuleo della gamba sinistra. Michele Rocca in seguito al fastidio accusato in Avellino-Latina, che lo ha costretto alla sostituzione, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva all’adduttore lungo della gamba sinistra. È stato preso in carico dallo staff medico del club. Raffaele Russo dovrà scontare due turni di squalifica. Alessio Tribuzzi è alle prese con una lesione al retto femorale destro. Marco Toscano è alle prese con una lesione al retto femorale sinistro". Biancolino, pronto al nuovo esordio sulla panchina della prima squadra dell'Avellino, ha convocato i giovani Solaro, Arzillo, Mutanda, De Michele e Campanile.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 24 Sounas, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 11 Redan, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile, 91 Vano