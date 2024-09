Avellino: doppietta di Patierno e prima vittoria, Foggia battuto 2-1 Brividi solo nel finale per i lupi: primo successo in campionato e Biancolino confermato

Patierno torna e l'Avellino vince: doppietta della punta pugliese ai minuti 29 e 37 e risultato di 2-1 per i biancoverdi sul Foggia di Capuano. Brividi solo nel finale per i lupi che subiscono il gol di Zunno al minuto 89. Prima vittoria in campionato per l'Avellino.

Primo tempo

Biancolino punta su Patierno. La convocazione era da preludio al ritorno dal primo minuto, dalla prima alla settima giornata di campionato. Modulo 4-3-1-2 con De Cristofaro al posto di Mutanda rispetto alla gara con la Turris e con Armellino in panchina. Avellino deciso sin dall’avvio su un Foggia che non determina il cambio di passo nella prima gara con Capuano. Al 14’ ammonito Cancellotti: era diffidato, salterà la prossima gara. Al 17’ prima chance biancoverde per un Avellino che corre al 27’ con Gori: Perina chiude. Due minuti dopo lupi in vantaggio: D’Ausilio per Palmiero che firma il lob a lanciare Patierno, di testa per l’1-0. La punta di Bitonto firma la doppietta personale e il raddoppio al 37’: Perina sbaglia sulla conclusione di Gori e Patierno colpisce in tap-in, ancora di testa per il 2-0 Avellino. Nel finale del primo tempo arriva anche il palo colpito con deviazione rossonera sul tiro di Sounas (2-0 all’intervallo dopo un minuto di recupero).

Secondo tempo

Capuano ci prova con tre cambi in avvio di ripresa, ma è gestione completa per i lupi che controllano il risultato in virtù del 2-0 maturato con merito nel primo tempo. Foggia che resta in 10 per l'espulsione di Danzi. Al 29’ della ripresa Iannarilli si supera cancellando il tentativo di Orlando. Nel secondo tempo dentro Liotti e Mutanda, ma anche Vano per Patierno, match-winner al “Partenio-Lombardi”. Biancolino inserisce anche Redan e Benedetti nel finale. Il Foggia accorcia le distanze con Zunno al minuto 89. Cinque minuti di recupero: Gori sfiora il 3-1, dall’altra parte Orlando ci prova dalla distanza e Iannarilli è pronto ad annullare il tentativo dalla distanza. Finale di 2-1 al "Partenio-Lombardi".