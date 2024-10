Crotone-Avellino: le formazioni ufficiali, Cionek dal primo minuto Le scelte di Biancolino e Longo per la gara che chiude l'ottavo turno del girone C di Serie C

Si chiude l'ottava giornata del girone C di Serie C. Alle 20.30 la gara Crotone-Avellino e Biancolino riparte dalla scelta fatta per la rosa con il reintegro di Cionek al posto di Cancellieri e il difensore è titolare nell'undici presentato dal tecnico partenopeo. Cionek sarà impiegato da terzino bloccato a destra nella linea difensiva completata da Frascatore sull'altra fascia, con la coppia Rigione-Enrici al centro e con Iannarilli tra i pali. Tutte conferme tra mediana e attacco: Palmiero sarà il regista con De Cristofaro e Sounas negli spot di mezzala con D'Ausilio trequartista. In attacco c'è la coppia Gori-Patierno. Crotone senza Sala, portiere titolare: tra i pali ci sarà D'Alterio con le novità Guerini e Silva nell'undici titolare. Aggiornamenti su ottopagine.it, le immagini più importanti del match domani nel tg delle 14 di OttoChannel.

Così dal primo minuto

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Crotone - Avellino

Crotone (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Silva, Tumminello, Vitale; Gomez. All. Longo. A disp. Martino, Armini, Rojas, Stronati, Cantisani, Luis, Aprea, Akpa-Akpro, Kostadinov, Chiarella, Groppelli, Spina, Cucinotta, Oviszach, Rispoli

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cionek, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas, D'Ausilio; Gori, Patierno. All. Biancolino. A disp. Marson, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, Tribuzzi, Arzillo, Mutanda, Russo, Redan, De Michele, Campanile, Vano

Arbitro: Allegretta