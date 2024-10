Doppio Sounas, Patierno e Russo: l'Avellino domina a Crotone (0-4) La cura Biancolino funziona: 7 punti in 3 gare, seconda vittoria di fila

L'Avellino domina a Crotone, vince con il finale di 4-0 allo "Scida", conquista la seconda vittoria di fila con la doppietta di Sounas e le reti di Patierno e Russo per un poker che conferma il percorso di stabilità centrato con Biancolino in panchina: 7 punti in 3 gare con il "Pitone" sulla panchina dei lupi.

Primo tempo

Biancolino punta su Cionek dal primo minuto al posto dello squalificato Cancellotti. L'Avellino sfiora il vantaggio dopo pochi istanti: Patierno si ritrova a concludere di prima intenzione e costringe D'Alterio a chiudere per il primo angolo del match. Al 12' i lupi ci riprovano con Sounas per Patierno, chiuso da Cargnelutti. Al 20' il Crotone, che nel primo tempo perde Giron e Di Pasquale per infortunio, trova la prima soluzione offensiva con Gomez, ma l'Avellino guida il match e al 37' va ancora vicino al vantaggio con il servizio di Gori sottomisura: Groppelli chiude su D'Ausilio. Al 43' Frascatore costringe D'Alterio a un nuovo corner. Al 51', nell'ultima giocata del primo tempo, il cross di D'Ausilio pesca Sounas: colpo di testa per l'1-0 Avellino, meritato per lo sviluppo.

Secondo tempo

Il Crotone accusa il colpo tra i due tempi e l'Avellino riparte con decisione. Palmiero per D'Ausilio che ribalta su Sounas: al 51' ecco la doppietta del greco e il raddoppio biancoverde (0-2). La partita scivola via con il controllo irpino. Patierno sfiora il gol in due occasioni e poi vola al 61': De Cristofaro per la punta di Bitonto che firma il 3-0. Spazio nella ripresa per Russo, Vano, Liotti, Mutanda e Tribuzzi, all'esordio in campionato nel finale. Patierno spreca la chance della doppietta. Nei quattro minuti di recupero Russo supera Armini e batte D'Alterio per il 4-0 Avellino. La cura Biancolino funziona: 7 punti in 3 gare per il rilancio biancoverde a quota 10, a -6 dalla vetta.