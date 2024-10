Crotone-Avellino 0-4, Biancolino: "I risultati mi stanno dando ragione" "Cionek? C'è bisogno di esperienza e carisma. Cancellieri? Dispiace, ma dovevo fare una scelta"

"Mi è piaciuta anche la capacità di soffrire nel primo tempo. I risultati mi stanno dando ragione, ma è tutto il merito dei ragazzi". Così Raffaele Biancolino si è espresso al termine di Crotone-Avellino 0-4: "I ragazzi hanno sofferto tanto. Non erano quelli delle prime giornate e stanno facendo vedere le loro qualità. Allenare l'Avellino? È una gioia immensa. - ha spiegato il tecnico biancoverde - È brutto dirlo perché se sono qui ora in panchina significa che le cose non andavano bene per la squadra, ma provavo la gioia di provare e di mettermi su questa panchina, attesa, sognata sin da quando ho smesso di fare il calciatore. Frascatore? La sua posizione è stata preparata così. Paolo ha gamba, Enrici è bravo a mettere la palla tra le linee. Abbiamo preparato così il match. I ragazzi mi seguono sui diversi dettagli. Nel primo tempo volevamo attaccare in modo più preciso, ma non posso dire nulla di più ai ragazzi".

"Fiducia decisiva, poi qualche concetto in più e va bene così"

"Questa squadra può ancora migliorare. Abbiamo conquistato tre punti importantissimi su un campo difficile. Il gol di Patierno? Tutti gli attaccanti che ho sono importanti per questa categoria. - ha aggiunto Biancolino - Russo mi ha fatto un po' arrabbiare nei primi minuti, ma ci sta. La cosa più importante è la fiducia. Non sono io a scoprire i valori individuali. Fiducia e qualche concetto che mi porto dietro: va bene così. Cancellieri? Mi dispiace per il ragazzo, ma è un scelta che andava fatta. Farò di tutto per non farlo sentire in disparte. Cionek? Avevo bisogno di esperienza e del carisma di un calciatore che può dare tanto al gruppo in campo e fuori".