Crotone-Avellino 0-4: tabellino e voti dei lupi, l'abbraccio a Raffaele Sul 2-0 la dedica a Raffaele Capolupo da parte della squadra biancoverde allo "Scida"

La doppietta di Sounas tra il finale del primo tempo e l'inizio della ripresa, poi i gol di Patierno e Russo per il 4-0 Avellino sul Crotone: funziona la cura Biancolino con voti alti per il tecnico e per tutti i calciatori protagonisti del rilancio nella gestione del Pitone con il greco MVP in virtù della doppietta e della prova lungo i 90 minuti dello "Scida". Spicca anche Cionek, subito titolare dopo il rientro in rosa e dall'ottimo impatto. Voto 7 per Patierno: qualche chance sprecata nega l'8 alla punta di Bitonto che ha ridato pericolosità alla linea offensiva dei lupi. Sul gol del 2-0 la dedica a Raffaele Capolupo: l'abbraccio della squadra e dello staff tecnico dell'Avellino per il 35enne ricoverato in gravi condizioni al "Moscati" dopo l'incidente stradale in via Zoccolari poco prima di Avellino-Foggia.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ottava Giornata

Crotone - Avellino 0-4

Marcatori: 51' pt, 5' st Sounas, 16' st Patierno, 47' st Russo

Crotone (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale (46' pt Armini), Giron (18' pt Groppelli); Gallo, Schirò; Silva (22' st Akpa Akpro), Tumminello (22' st Rojas), Vitale (22' st Stronati); Gomez. All. Longo. A disp. Martino, Cucinotta, Oviszach, Cantisani, Spina, Aprea, Rispoli, Kostadinov, Chiarella

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli 6,5; Cionek 7, Rigione 6,5, Enrici 7, Frascatore 6,5 (36' st Liotti sv); De Cristofaro 7, Palmiero 7, Sounas 8 (45' Tribuzzi sv); D'Ausilio 7,5 (45' st Mutanda sv); Patierno 7 (36' st Vano sv), Gori 6 (22' st Russo 7). All. Biancolino 8. A disp. Marson, Guarnieri, Llano, Benedetti, Solaro, Arzillo, Campanile, Redan, De Michele

Arbitro: Allegretta

Ammoniti: Gori (A)

Recupero: 6' pt, 4' st