"Forza Raffaele": striscione dell'Avellino Primavera nella gara con il Pisa Il messaggio poco prima del match di Primavera 2 al "Partenio-Lombardi"

"Forza Raffaele": anche la formazione Primavera dell'Avellino ha lanciato un messaggio per Raffaele Capolupo, il 35enne ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Moscati" dopo l'incidente stradale in via Zoccolari avvenuto domenica scorsa poco prima di Avellino-Foggia. La squadra under del club biancoverde è scesa in campo con uno striscione dedicato al giovane nella tarda mattinata in cui l'undici, guidato in panchina da Vincenzo Riccio dopo la promozione di Raffaele Biancolino a tecnico della prima squadra, e ha affrontato il Pisa al "Partenio-Lombardi" (1-3) per la quarta giornata del campionato di Primavera 2 (al 34' il vantaggio dei toscani, allenati da Matteo Innocenti, pari biancoverde al 44', nuovo vantaggio nerazzurro al minuto 84 e allungo nel recupero per gli ospiti).

Foto: ufficio stampa U.S. Avellino 1912 Youth