Avellino, il ritorno di Cionek: "Finalmente ci siamo". E cita "Scintille" Spicca la prestazione del difensore, tornato in gruppo e in campo dal primo minuto allo "Scida"

Nel 4-0 firmato a Crotone spicca la prova di Thiago Cionek. Il difensore dell'Avellino, reintegrato in rosa domenica e subito schierato dal primo minuto da Raffaele Biancolino allo "Scida", ha pubblicato un post sul profilo ufficiale social: frame del match con i compagni di squadra, l'esultanza sul terzo gol realizzato da Cosimo Patierno contro i rossoblu, la didascalia "E finalmente ci siamo" per suggellare il rientro, ma anche una canzone, "Scintille", di Annalisa. Quella scintilla, spesso evocata nella precedente gestione tecnica e che sembra proprio essere stata rimarcata da Cionek per sottolineare il rilancio biancoverde con 7 punti in 3 gare sotto la guida di Biancolino. Ripresa della preparazione fissata per domani con i lupi che metteranno nel mirino la Casertana con il derby in programma domenica (ore 19.30) al "Partenio-Lombardi": primo allenamento alle 11 a porte aperte nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari.

Foto: pagina ufficiale Instagram @thiagocionek