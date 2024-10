Avellino: ripresa a porte aperte, si rivedono due pedine Testa al match contro la Casertana, in programma domenica (ore 19.30)

Primo allenamento a porte aperte nella gestione tecnica di Raffaele Biancolino per i lupi. Riparte l'Avellino dopo il 4-0 firmato a Crotone, di continuità nel percorso con il Pitone in panchina. Si rivedono Marco Toscano e Michele Rocca, non ancora al top della condizione, ma che puntano allo sprint. I due centrocampisti sono tornati in campo per accelerare nel recupero. Biancolino avrà a disposizione Tommaso Cancellotti dopo il turno di squalifica scontato allo "Scida". Il solo Dimitrios Sounas, protagonista a Crotone, è nell'elenco dei calciatori in diffida per il numero di ammonizioni (4) rimediate in campionato: con un altro giallo sarà out nel match successivo.

Domenica (ore 19.30) la sfida con la Casertana

Biancolino ha già recuperato Alessio Tribuzzi con i secondi finali nel match vinto a Crotone: nuovi segnali di una ripartenza d'insieme dopo una lunga fase complicata. Spicca Thiago Cionek all'interno del gruppo biancoverde. Reintegrato domenica, titolare lunedì sera, il difensore è stato impiegato da terzino bloccato a destra con ottimi risultati: nel day after dello "Scida" ha sottolineato la felicità per il ritorno in campo con un post sui social che appare riferito direttamente a Michele Pazienza e all'avvio stagionale da fuori lista. L'Avellino ha messo la Casertana nel mirino: derby in programma domenica alle 19.30 al “Partenio-Lombardi” con i lupi che andranno a caccia del tris e con i falchetti chiamati al rilancio dopo il ko casalingo contro il Catania.