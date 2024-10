Avellino: 5-0 sulla Casertana e terza vittoria di fila per i lupi Lupi in controllo dopo il gol di Patierno al 4': doppietta per la punta e per Sounas con un autogol

L'Avellino travolge la Casertana: finale di 5-0 con le doppiette di Patierno e Sounas e l'autorete di Mancini. Risultato di 3-0 all'intervallo e controllo biancoverde nella ripresa per la terza vittoria consecutiva: 10 punti in 4 gare con Biancolino in panchina e -6 confermato dalla vetta. Domenica (ore 15) la sfida a Biella contro la Juventus Next Gen.

Primo tempo

Avellino con Cancellotti terzino destro e Russo anche da trequartista con Gori in panchina. Al 5’ D’Ausilio va di serpentina per l’assist a Patierno, abile a girare di prima intenzione per battere Zanellati per l’1-0. La Casertana prova a rispondere, ma non accelera. L’Avellino sfiora il raddoppio con Patierno a servire D’Ausilio: colpo di testa che però non trova lo specchio. Al minuto 23 ecco il 2-0: D’Ausilio corre indisturbato e con qualità sull’out destro, assist per Sounas che va di piattone per il raddoppio biancoverde. Al 35’ anche Frascatore corre sulla corsia mancina e conferma la pressione irpina. Al 45’ altra splendida giocata con De Cristofaro tra le linee: assist per Patierno, si inserisce Mancini che nel tentativo di chiudere firma l’autogol (3-0 all’intervallo).

Secondo tempo

Triplo cambio per la Casertana, l’Avellino riparte deciso anche nella ripresa. Recupero palla, transizione aperta da Patierno per D’Ausilio che sulla fascia destra supera Paglino e serve un nuovo assist per Sounas: altro piattone per il 4-0 al 49’. Fuori l’ammonito Palmiero, dentro Mutanda. La Casertana cerca il rilancio nel match con il colpo di testa di Gatti. Giallo per De Cristofaro e Bacchetti. Nei minuti successivi Patierno va a segno, ma è fuorigioco. Poco dopo l’attaccante di Bitonto ci prova con il lob a tu per tu con Zanellati e sfiora la doppietta. Al 74’ Biancolino inserisce Liotti per Frascatore e Redan per Russo. Al minuto 84’ ecco il quinto gol irpino: a segno Patierno con il quarto assist di D’Ausilio. Dentro Arzillo e Gori per Sounas e Patierno e controllo totale per i lupi (5-0).