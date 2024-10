Avellino-Casertana 5-0, Iori: "Chiediamo scusa. In discussione? Inevitabile" Il tecnico dei falchetti: "Siamo sempre legati ai risultati, risceglierei la Casertana"

"La responsabilità è sempre di chi guida. Siamo mancati in tutto, soprattutto come atteggiamento Una squadra può perdere, ma bisogna guardare in faccia la realtà e chiedere scusa. Non si può fare altro". Così Manuel Iori ha commentato il ko della sua Casertana ad Avellino (5-0): "L’Avellino è una squadra forte, noi però non siamo stati all’altezza. Non voglio trovare scuse, lo ripeto: bisogna guardare in faccia la realtà. Si può perdere, ma non si può giocare così. Troppo facile per l’Avellino, una squadra che è forte e a cui abbiamo reso troppo semplice la vita".

"Occorre prendersi le responsabilità"

"Il primo gol nasce su una palla che scorre troppo semplice. Abbiamo giocato malissimo e abbiamo interpretato nel peggiore dei modi la gara. Non me l’aspettavo. - ha spiegato il tecnico dei falchetti - Per certi versi è difficile commentarla. Occorre prendersi le responsabilità, io in primis. Siamo sempre in discussione e sempre legati ai risultati e dopo una prova del genere è normale che sia così ancora di più. La scelta estiva? Sono convinto della decisione presa di accettare la proposta della Casertana. Lo rifarei cento volte. Viviamo una fase di difficoltà e dobbiamo lavorare sin dal prossimo allenamento per la prossima gara".