Maradona Jr: "Biancolino sa cosa significa stare ad Avellino e vincere" A Focus Serie C: "Auteri il migliore nella categoria, mi piace il progetto giovani del Benevento"

"Credo che il Benevento abbia una grande forza che è Auteri, un allenatore forte, che in questa categoria sposta gli equilibri. Sulla carta forse Avellino e Trapani sono quelle più forti, però sono staccate e c'è da lottare perché il Catania è una grande piazza. Non so se Cerignola e Monopoli siano attrezzate per arrivare fino in fondo e aggiungo che sono contento per Bertotto. Lo ritengo molto bravo e sono felice per il Giugliano perché è una squadra che già l'anno scorso quando ha cambiato guida tecnica ha anche cambiato marcia. Anche per la Cavese sono contento: un ragazzo a cui sono affezionato come Mario Barone ha fatto il suo esordio e a Cava c'è un progetto che mister Di Napoli sta portando avanti con decisione in una piazza dove ogni giocatore deve essere grato per il semplice fatto di essere in una grande società come la Cavese": così Diego Armando Maradona Junior nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel.

"Sulla carta l'Avellino è la squadra più forte"

"Toscano è quello che ha vinto di più negli ultimi anni. Il Catania come pubblico l'ho conosciuto nell'esperienza vissuta con il beach e ho visto l'amore della tifoseria per la propria squadra. La società sta investendo, il Catania è una squadra che gioca per vincere in questa categoria. Ad Auteri aggiungo che per il Benevento mi piace il progetto giovani. Il mister è un allenatore che non c'entra niente in questa categoria. L'Avellino? Il Pitone (Biancolino, ndr) è alla prima esperienza con i grandi, è un uomo che sa cosa significa stare ad Avellino e vincere ad Avellino. Sulla carta è la squadra più forte. Una squadra che si può permettere Cionek, Palmiero, D'Ausilio, Russo, Sounas, Patierno... questa non è una squadra che punta ai playoff, questa è una squadra che punta a vincere il campionato anche per quanto ha investito la proprietà. È difficile poter dire chi possa arrivare in fondo. È complicato dirlo oggi. Il Benevento è primo ed è giusto così, ma il campionato è lungo, la Lega Pro ha un campionato lungo e difficile".