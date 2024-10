Rigione, Vano e Mutanda: l'Avellino batte la Juventus Next Gen (0-3) A segno su palla inattiva il difensore e l'attaccante, poi anche l'under per il tris a Biella

L'Avellino passa al "Pozzo - La Marmora" di Biella, vince contro la Juventus Next Gen con il risultato di 3-0. Rigione al 31', Vano all'83', Mutanda al 90': dopo un buonissimo primo tempo i lupi rischiano nei primi 30 minuti della ripresa, ma all'82' Comenencia lascia la Juve Next Gen in 10 e dalla punizione determinata dal fallo su Vano Russo serve proprio la punta ex Monterosi che firma il 2-0. Nel finale spazio per Tribuzzi e Mutanda. L'under va a bersaglio al 90' su una transizione aperta proprio da Mutanda e chiusa con Russo e Cancellotti. Quota 16 e quarta vittoria di fila per la squadra di Biancolino.

Primo tempo

Biancolino punta su Gori: c'è il fiorentino e non Russo per far coppia con Patierno in attacco. Al 4' subito chance irpina con De Cristofaro, ma anche al minuto 8 con Sounas. L'Avellino controlla i ritmi della gara con il greco ispirato al pari di De Cristofaro e il buon gioco tra le linee per D'Ausilio. Al 19' lupi vicinissimi al vantaggio: cross dell'ex Cerignola per De Cristofaro e Daffara gira tutto in angolo con un ottimo intervento. I biancoverdi insistono e sembrano sempre più vicini all'1-0 che arriva al 31' dopo la conclusione di Macca per la Juve Next Gen e il colpo di testa di Gori, di poco alto sopra la traversa. Calcio d'angolo battuto da D'Ausilio e stacco di Rigione: Avellino avanti con il gol del difensore e il nono assist del centrocampista. Il finale di primo tempo scorre con l'1-0 ospite all'intervallo.

Secondo tempo

Montero inserisce Anghelè per Macca in avvio di ripresa. Al 51' il primo giallo della gara lo rimedia Frascatore. I lupi concedono qualcosa di più ai bianconeri: tentativo di Owusu, ma controllato dalla difesa irpina. Al 53' Patierno per D'Ausilio con Daffara che si trova ancora una volta pronto a cancellare la chance biancoverde. Al 55' si ferma D'Ausilio: problema fisico e dentro Russo da trequartista. Al 17' della ripresa Montero punta su Palumbo e Semedo per Owusu e Papadopoulos e al 21' entra Mancini per Guerra (ammonito Comenencia). Biancolino risponde con gli ingressi di Liotti e Vano per Frascatore e Gori (dall'altra parte fuori Poli, dentro Gil). Al 79' Rigione va di giallo per fermare la corsa e lo slalom di Afena-Gyan. Al minuto 82 Comenencia commette fallo su Vano: già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia la Juve Next Gen in 10. Dalla punizione ecco il raddoppio: Russo per il colpo di testa di Vano e 2-0 Avellino al minuto 83. Nel finale dentro Tribuzzi e Mutanda per Sounas (preservato essendo diffidato) e Patierno. Al 90' Mutanda, Russo, Cancellotti e palla di nuovo a Mutanda per il 3-0: tris biancoverde in Piemonte.