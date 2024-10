Juventus Next Gen - Avellino 0-3, Vano: "Contento per il gol, avanti così" Il commento post-gara da parte dell'attaccante, autore del secondo gol biancoverde

"Era importante vincere, abbiamo approcciato bene alla partita, l'abbiamo sbloccata. Nel secondo tempo sono venuti fuori anche i valori dell'avversario, di qualità, ma abbiamo conquistato i tre punti e quello conta alla fine". Così Michele Vano per il commento di Juventus Next Gen - Avellino 0-3: "La gara più difficile nella nuova gestione? Hanno approcciato meglio di noi alla ripresa e con il mister in settimana valuteremo un po' ciò che abbiamo sbagliato, ma voglio fare i complimenti a loro. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Mi hanno impressionato. Il primo gol? Sono contento per la vittoria della squadra e per il mio gol. Lo volevo da tempo ed è arrivato nel momento utile. È stato importante firmare il 2-0. Affrontiamo con umiltà tutti gli avversari. Sappiamo che dobbiamo continuare la striscia di vittorie per portarci sempre più in alto in classifica”.