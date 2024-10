Avellino bello e di sacrificio all'alba di un nuovo tour de force Lupi bravi con 3 punti di mentalità nella difficoltà di un calo nel secondo tempo

I numeri nella gestione Biancolino dicono tutto del rilancio dell'Avellino in classifica: 13 in 5 gare, 14 gol realizzati e uno subito sul 2-0 con il Foggia, quattro vittorie di fila e l'ultima ottenuta con tre nuovi marcatori dopo Patierno, Sounas e Russo con il nono assist di D'Ausilio. Ecco le reti di Rigione, Vano e Mutanda e l'abbraccio tra il 19enne, nativo di Duderstadt, e il tecnico vale come una fotografia sul progetto rigenerato in poche settimane. La squadra biancoverde ha mostrato efficacia nei 90 minuti di Biella. Dopo un primo tempo chiuso con l'1-0 firmato Rigione, per buona parte della ripresa l'Avellino ha subito la crescita della Juventus Next Gen e nel momento utile si è sacrificato da squadra tenendo botta per poi colpire con le ulteriori intuizioni che arrivano dalla panchina.

Il primo gol di Vano, la corsa in più per Mutanda

Vano era reduce dall'errore sottoporta di Torre del Greco: un'occasione da 3 punti sprecata nella prima gara con Biancolino allenatore. L'ex Monterosi ha sfruttato la nuova chance: si è sbloccato in Piemonte prima determinando il secondo giallo di Comenencia e poi colpendo di testa per il 2-0 da titoli di coda sul match al minuto 83. Subito dopo, Biancolino ha inserito Tribuzzi e Mutanda per il diffidato Sounas, ancora una volta protagonista evitando l'ammonizione, e Patierno, sempre in gestione per il problema al tendine rotuleo. Il gol di Mutanda, garantito da una ripartenza aperta proprio dall'under e chiusa dal tedesco grazie alla corsa in più di Cancellotti e di Russo con i tre punti già blindati, riassume l'intesa del gruppo anche con i giovani aggregati alla prima squadra verso un tour de force che può pesare tanto. In settimana sarà valutata la condizione di D'Ausilio, sostituito in avvio di ripresa dopo un colpo subito.

ACR Messina, Trapani e Taranto

Il secondo posto, occupato da Catania, Audace Cerignola e Monopoli, è distante due punti, con il -6 confermato dalla vetta. Il poker di vittorie ha assicurato un primo rientro. Domenica l'ACR Messina al "Partenio-Lombardi", mercoledì (ore 20.45) a Trapani, domenica 3 novembre (ore 15) il Taranto in Irpinia: 9 punti in palio che diranno se davvero la prospettiva biancoverde sia in trasformazione dopo il rilancio totale con Biancolino a cancellare la serie di passi falsi dalla prima alla quinta giornata.