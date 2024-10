L'arbitro di Avellino - ACR Messina: le designazioni arbitrali Domenica (ore 15) la gara al "Partenio-Lombardi" per l'undicesimo turno del girone C di Serie C

La gara Avellino - ACR Messina, valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C e in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" sarà diretta da Gabriele Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni della sezione di Bari e Marco Pilleri della sezione di Cagliari con Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Non ci sono precedenti con Sacchi per l'Avellino, uno invece per l'ACR Messina: l'1-1 con il Latina del 16 marzo scorso al "Francioni".

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Undicesima Giornata

Audace Cerignola - Picerno: Castellone

Avellino - ACR Messina: Sacchi

Benevento - Casertana: Zanotti

Catania - Latina: Vogliacco

Cavese - Potenza: Renzi

Giugliano - Crotone: Madonia

Monopoli - Trapani: Sfira

Sorrento - Foggia: Diop

Taranto - Turris: Gianquinto

Team Altamura - Juventus Next Gen: Picardi