Verso Avellino - ACR Messina: dubbio Anatriello tra i siciliani Sublussazione alla spalla rimediata dall'attaccante nel match contro il Monopoli

Le ammonizioni rimediate da Paolo Frascatore (seconda infrazione) e Michele Rigione (prima infrazione): conferme dalle decisioni del giudice sportivo della Lega Pro per l'Avellino dopo la decima giornata di campionato. C'è il solo Dimitrios Sounas nell'elenco dei calciatori in diffida, a rischio squalifica per un turno con un ulteriore giallo dopo le quattro ammonizioni rimediate nelle sfide del girone C. Novità per il Messina nel pomeriggio. Gennaro Anatriello era presente alla seduta di allenamento "per stare vicino ai propri compagni di squadra": si legge nella nota del club siciliano. "Il 9 biancoscudato, che ha riportato una sublussazione alla spalla nella scorsa giornata contro il Monopoli, rimane in dubbio per la trasferta di Avellino". L'attaccante dei siciliani, in prestito dal Bologna, sarà rivalutato, quindi, in settimana verso il "Partenio-Lombardi".