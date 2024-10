"Contro ogni avversità. Forza Bologna": lo striscione della Curva Sud Avellino L'abbraccio alla tifoseria felsinea per l'alluvione che ha colpito la Città Metropolitana

"Contro ogni avversità... forza Bologna": striscione della Curva Sud Avellino all'esterno della tribuna Montevergine dello stadio "Partenio-Lombardi" per l'abbraccio del tifo organizzato biancoverde alla tifoseria felsinea e a tutti gli emiliani per quanto accaduto nei giorni scorsi con l'alluvione e gli allagamenti che hanno colpito il capoluogo e la Città Metropolitana di Bologna e in generale la regione Emilia-Romagna. L'amicizia, nata nel 2015 nei giorni della semifinale promozione per la Serie A, è proseguita negli anni. Nel maggio scorso, sempre con un messaggio all'esterno della Montevergine, la Curva Sud omaggiava la Andrea Costa di Bologna per la qualificazione alla Champions League e nella gara Liverpool-Bologna, giocata ad Anfield il 2 ottobre, spuntò nel settore ospiti il vessillo del tifo organizzato irpino. In serata anche un altro striscione firmato Curva Sud è stato affisso alla ringhiera del settore dell'impianto sportivo avellinese in ricordo di Stefano Cucchi a 15 anni dall'omicidio.