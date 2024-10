Avellino, focus attacco: Redan in gruppo, le scelte verso l'ACR Messina Equilibrio tra mediana e reparto offensivo, la soluzione del doppio trequartista

Tre gare in sette giorni con alcune pedine tornate in gruppo, ma con altre reduci da affaticamenti muscolari o gestione costante: l'Avellino è lanciato verso il match contro l'ACR Messina al “Partenio-Lombardi” e Raffaele Biancolino valuta la miglior soluzione tra la continuità di un undici che ha conquistato 13 punti su 15 dall'esordio del Pitone in panchina a Torre del Greco e la necessità di un turnover ragionato a causa dell'extra-sforzo prodotto dai titolari, in particolar modo a centrocampo.

Russo con Patierno, occhio a Tribuzzi

Marco Toscano, Marco Armellino e lo sprint di Michele Rocca: non sono ancora al top della condizione per essere titolari, ma i tre mediani possono garantire tanto in corso d'opera. Per Rocca si profila l'ulteriore assenza nell'elenco dei convocati, ma potrebbe essere a disposizione dalla prossima settimana: jolly dalla panchina come Noah Mutanda per Biancolino. In attacco ci sono il ritorno di Daishawn Redan dopo il virus gastrointestinale, la gestione per Cosimo Patierno, classica e sempre legata al fastidio al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, e gli stop in settimana per Gabriele Gori e Michele Vano: con Patierno potrebbe esserci Raffaele Russo dal primo minuto con Alessio Tribuzzi pronto da trequartista nell'attesa del recupero di Michele D'Ausilio dopo il colpo, subito in avvio di ripresa con la Juventus Next Gen, che l'ha costretto al cambio. Per la difesa si vola verso la conferma del blocco tra esterni e centrali (Tommaso Cancellotti, Michele Rigione, Patrick Enrici e Paolo Frascatore) con Antony Iannarilli tra i pali.