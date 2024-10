Verso Avellino - ACR Messina, Biancolino: "Testa al nostro percorso" Conferenza stampa per il tecnico biancoverde verso l'undicesima giornata

"Ci sono tante insidie, affronteremo una squadra reduce da tre pareggi di fila, che ha saputo fermare Trapani e Benevento. Sono rientrati quasi tutti, manca solo Rocca. Probabilmente tornerà a disposizione mercoledì per la gara con il Trapani. Vano ha avuto un piccolo affaticamento. Redan si sta riprendendo dal virus gastrointestinale": così Raffaele Biancolino verso Avellino - ACR Messina, in programma domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

"Sta venendo fuori quanto mi aspettavo"

Il ricordo di Cecere e l'entusiasmo dei tifosi: "Mimmo viene ricordato ogni giorno dai tifosi, dalla gente, da me. Non lo ricordiamo solo in questa partita. Proprio ieri l'abbiamo ricordato. Ha dato tanto nel calcio, in campo e fuori. Ai tifosi non devo dire nulla. Sanno l'importanza di ciò che possono darci. Fa piacere l'affetto che hanno per me, ma è merito della squadra. I ragazzi hanno recepito quanto volevo. Sta venendo fuori quanto mi aspettavo e soprattutto l'hanno fatto in poco tempo. Per Raffaele (Capolupo, ndr) sono felice per il ritorno a casa. L'ho sentito in videochiamata. Non vedo l'ora di andarlo a trovare a casa o di vederlo proprio allo stadio".

"Redan deve sentirsi parte del progetto"

"Redan? Dico sempre che siamo tutti importanti e tutti devono sentirsi parte del progetto. Tocca a ogni calciatore fare questo passo. Parlo di Redan, ma il discorso vale per tutti. Ci sono tanti giocatori che si allenano e non giocano. Ci sono fuori lista guardati con attenzione da altri club. Sono chiamato alle scelte, impiegerò tutti, ma tutti devono sentirsi parte del progetto".