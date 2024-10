Avellino - ACR Messina: le probabili formazioni, turnover ragionato Alle 15 la gara al "Partenio-Lombardi" per l'undicesimo turno di campionato

L'obiettivo della quinta vittoria di fila per l'Avellino che alle 15 affronterà l'ACR Messina al "Partenio-Lombardi": nella gara valida per l'undicesima giornata del girone C di Serie C Biancolino dovrebbe optare per un turnover ragionato, ma più in corso d'opera che dal primo minuto. La novità potrebbe essere rappresentata dal doppio trequartista in virtù delle assenze di Redan e Vano con Gori reduce dall'affaticamento muscolare in settimana e con D'Ausilio che ha lavorato per recuperare dal colpo subito nella gara con la Juventus Next Gen. C'è Tribuzzi pronto con Russo per legare mediana e attacco con Patierno punta. Per gli altri ruoli sembra tutto definito anche con la conferma di Sounas dal primo minuto (clicca qui per l'elenco dei convocati).

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-2-1): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Tribuzzi, Russo; Patierno. All. Biancolino. A disp. Guarnieri, Marson, Cionek, Benedetti, Solaro, Llano, Liotti, D'Ausilio, Armellino, Toscano, Arzillo, Mutanda, Gori, De Michele, Campanile

Indisponibili: Redan, Rocca, Vano

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

ACR Messina: così dal 1' con il Monopoli

ACR Messina (4-3-3): Krapikas; Lia (39' st Salvo), Manetta, Rizzo, Morleo (28' st Ortisi); Garofalo, Frisenna, Petrungaro (39′ st Luciani), Re (28' st Petrucci), Anatriello (35' pt Mamona), Pedicillo. All. Modica. A disp. Curtosi, Di Bella, Ndir, Adragna, Mameli, Di Palma

Indisponibili: Di Bella, Petrucci, Cominetti