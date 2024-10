Avellino - ACR Messina: tre pedine ai box tra i lupi, i convocati È la vigilia del match al "Partenio-Lombardi" per l'undicesimo turno di Serie C

Daishawn Redan, Michele Rocca e Michele Vano non sono nell'elenco dei convocati per la sfida che vedrà l'Avellino ospitare l'ACR Messina domani (ore 15) al "Partenio-Lombardi" per l'undicesima giornata del campionato di Serie C (girone C). "Daishawn Redan è reduce da un virus gastrointestinale. Michele Rocca ha risolto il problema all’adduttore lungo della gamba destra. È stato tenuto a riposo a scopo precauzionale in attesa del totale recupero. Michele Vano ha avvertito un fastidio al flessore della gamba destra. È sotto valutazione dello staff medico del club": si legge nella nota del club irpino.

I calciatori a disposizione

Portieri: 1 Iannarilli, 22 Guarnieri, 77 Marson

Difensori: 5 Rigione, 26 Cionek, 29 Cancellotti, 33 Benedetti, 38 Frascatore, 52 Solaro, 56 Enrici, 60 Llano, 94 Liotti

Centrocampisti: 4 De Cristofaro, 6 Palmiero, 7 D’Ausilio, 19 Tribuzzi, 21 Armellino, 24 Sounas, 25 Toscano, 51 Arzillo, 55 Mutanda

Attaccanti: 9 Patierno, 10 Russo, 35 Gori, 50 De Michele, 57 Campanile

Indisponibili: Redan, Rocca, Vano

Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli non sono inclusi nella lista dei 23 calciatori professionisti da presentare alla Lega Pro come da comunicato n.213/L del 18/03/2024