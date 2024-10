Avellino: stop per D'Ausilio, la prospettiva verso Trapani Numeri super e mercoledì il turno infrasettimanale al "Provinciale" di Erice

Il 6-0 sull'ACR Messina, la quinta vittoria di fila per una serie aperta dopo il pari (0-0) con la Turris con 20 gol realizzati e uno solo subito (sul 2-0 contro il Foggia nel finale di gara): i numeri dicono tutto con la quota 19, il terzo posto con il Monopoli, a -2 dall'Audace Cerignola, a -6 dal Benevento primo in classifica e per l'Avellino ecco il turno infrasettimanale con il Trapani all'orizzonte. Mercoledì (ore 20.45) al “Provinciale” di Erice i lupi vivranno un match molto importante con i siciliani, rimontati sul 2-2 dal Monopoli in 10 e superati dagli irpini in classifica al pari del Catania, battuto dal Latina con il finale di 1-0 al "Massimino".

D'Ausilio out, c'è Tribuzzi

In Sicilia un Avellino senza Michele D'Ausilio? Presumibile dopo la nuova sostituzione in avvio di ripresa. L'ex Cerignola ha firmato il decimo assist per il 3-0 a pochi secondi dall'intervallo ed è uscito anzitempo, nei primi minuti della ripresa. Nel post-gara Raffaele Biancolino ha parlato di "fastidio al flessore" da valutare in settimana, ma con il turno infrasettimanale ormai alle porte sembra inevitabile l'assenza di D'Ausilio, ma con risposte importanti che arrivano da altre pedine. Alessio Tribuzzi, entrato al posto del miglior assist-man del girone C, ha firmato subito un servizio vincente per il secondo gol di Raffaele Russo, autore di un'altra ottima prestazione. Le scelte non mancano e i cambi col Messina, ben studiati dallo staff tecnico guidato dal Pitone, garantiscono il coinvolgimento di tutte le pedine a disposizione. Biancolino ha avuto di inserire Marco Armellino per la prima volta nella sua gestione, ha riproposto Thiago Cionek, questa volta da centrale difensivo gestendo Michele Rigione, ha puntato anche su Gabriele Gori e Daniele Liotti per tenere pronti tutti i calciatori in lista. In settimana dovrebbe esserci il rientro di Michele Rocca, mentre nelle prossime ore sarà più chiara l'ipotesi del rientro di Daishawn Redan e Michele Vano nell'elenco dei convocati.