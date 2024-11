Sprint per la rimonta, ora la gestione delle risorse per l'Avellino Almeno in 3 in preallarme: dubbi in mediana, focus per la fascia sinistra verso Potenza

Ripartenza e nuovo allenamento a porte aperte in mattinata per l'Avellino dopo il ko con il Taranto, penalizzato di 4 punti in classifica per violazioni amministrative e che nelle scorse ore è stato deferito nuovamente. Lo staff tecnico è chiamato alla gestione delle risorse dopo lo sprint per la rimonta in classifica. Si conferma l'attesa per scoprire i tempi di recupero dall'infortunio per Paolo Frascatore. Nel corso del primo tempo di Trapani-Avellino il fastidio al flessore della gamba sinistra, esami strumentali già nello scorso weekend: il terzino sinistro del 4-3-1-2 di Raffaele Biancolino non era in campo anche alla ripresa. Daniele Liotti non è al top, alle prese con un affaticamento muscolare, ma il calabrese era sul sintetico nel primo allenamento settimanale. Ai box resta Luca Palmiero con la lesione muscolare al soleo della gamba sinistra, rimediata nelle ore pregara di Trapani-Avellino. Marco Armellino ha subito ripreso la preparazione sviluppando corsa a bordocampo con Cosimo Patierno: riprova che la condizione fisica del centrocampista è in gestione al pari di quella dell'attaccante, sempre costretto a non vivere pienamente la settimana di lavoro in gruppo per poi forzare in gara ufficiale.

D'Ausilio in campo alla ripresa

È arrivato lo sprint dal campo per Michele D'Ausilio: l'accelerazione nelle prossime ore può consentire il ritorno nell'elenco dei convocati. L'assenza del trequartista si è sentita con il Taranto, a maggior ragione dopo il vantaggio ionico e il muro difensivo rossoblu rafforzato con l'1-0. Occhio al riequilibrio nell'undici iniziale a Potenza con la fascia sinistra da monitorare e la soluzione in mediana con Armellino non al top e Palmiero ai box. Michele Rocca, Marco Toscano, ma anche Noah Mutanda sono in preallarme.