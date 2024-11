Potenza-Avellino: le probabili formazioni, lupi tra novità e conferme Il presidente D'Agostino da Ospedaletto: "Vogliamo riprendere subito la nostra corsa"

"Siamo già molto tesi per la gara. Speriamo bene, vogliamo riprendere la nostra corsa. Il ko col Taranto? Ci può stare, anche se non va bene. Dispiace sempre perdere una partita, ma fa parte del gioco, speriamo di recuperare quanto prima". Così, a margine del convegno sullo sport e i giovani a Ospedaletto d'Alpinolo il presidente Angelo Antonio D'Agostino si è espresso in attesa di Potenza-Avellino con i lupi chiamati al riscatto dopo la sconfitta con il Taranto.

Le possibili scelte di Biancolino

Irpini tra novità e conferme con un 4-3-1-2 che può diventare anche un 4-2-3-1, ma dalla conferenza stampa pre-gara di Biancolino emerge più la continuità che l'effetto sorpresa. Con Iannarilli tra i pali la coppia di centrali sarà composta da Rigione ed Enrici con Cancellotti a destra e Liotti a sinistra. Se il capitolino non dovesse assicurare certezze dal punto di vista fisico, in virtù dell'assenza di Frascatore, c'è Enrici da terzino bloccato a sinistra e in questo caso Cionek sarebbe l'altro centrale difensivo con Rigione. A centrocampo con il recupero di Armellino ecco il ballottaggio con Toscano. De Cristofaro e Sounas agiranno negli spot di mezzala e occhio a Tribuzzi da trequartista con Russo al fianco di Patierno.

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Liotti; De Cristofaro, Toscano, Sounas; Tribuzzi; Patierno, Russo. All. Biancolino. A disp. Marson, Rigione, Benedetti, Rocca, Armellino, Arzillo, Mutanda, Redan, Gori, Campanile, Vano

Indisponibili: D'Ausilio, Frascatore, Palmiero

Squalificato: Llano

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

Potenza. così dal 1' a Bari con il Team Altamura

Potenza (4-3-3): Alastra; Novella, Riggio, Verrengia. Rillo; Ferro (39’ st Firenze) Felipe, Erradi (30’ st Ghisolfi); D’Auria (39’ st Rossetti), Selleri (30’st Vilardi) Schimmenti (17’st Rosafio). All. De Giorgio. A disp. Cucchietti, Galiano, Galletta, Milesi, Mazzocchi, Burgio, Landi, Mazzeo

Da possibile rientro: Caturano, Castorani