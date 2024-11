Ecco come riparte l'Avellino verso Benevento tra recuperi e assenze Domenica (ore 17.30) la sfida per la quindicesima giornata di campionato

Testa al derby con il Benevento per l'Avellino e verso la gara in programma domenica (ore 17.30) al "Vigorito" si apre la settimana di allenamenti con le incognite legate al recupero fisico di Michele D'Ausilio, Paolo Frascatore e Luca Palmiero. La prima seduta sarà già significativa nel percorso di avvicinamento al big match. L'edema diffuso dei tessuti muscolari del flessore della gamba destra per D'Ausilio, che nella scorsa settimana si è diviso tra lavoro in gruppo e differenziato, la lesione muscolare al flessore sinistro per Frascatore, fermo da Trapani, e la lesione muscolare del soleo della gamba sinistra per Palmiero, ai box nella scorsa settimana: questi i limiti posti dall'infermeria per il gruppo irpino e nel finale di gara del "Viviani", a pochi secondi dal triplice fischio di Potenza-Avellino con il risultato di 0-0, anche Tommaso Cancellotti ha palesato un fastidio muscolare da valutare alla ripresa. Per la fascia destra c'è sempre la soluzione Thiago Cionek, schierato da centrale difensivo a Potenza con Patrick Enrici, ma che nella gara vinta a Crotone ha dimostrato di poter agire anche da terzino bloccato a destra, subito dopo il rientro nella lista dei calciatori a disposizione per il campionato. Manuel Llano sconterà al "Vigorito" l'ultima delle tre giornate di squalifica rimediate con il rosso diretto dalla panchina a Trapani.