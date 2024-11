Avellino: solidità difensiva, nuovi spunti offensivi da centrare A Potenza l'ulteriore prova di stabilità, ma con un reparto avanzato a caccia di altre risorse

Ieri la ripartenza con la seduta a porte aperte, l'unica della settimana: l'Avellino ha ripreso la preparazione in mattinata e vivrà praticamente lontano da occhi indiscreti tutto il lavoro tattico verso il derby con il Benevento. La ricerca della massima concentrazione per i lupi dopo il pari a reti bianche con il Potenza che ha certificato la stabilità difensiva nella gestione Biancolino, ma allo stesso tempo ha confermato il calo in termini offensivi. Negli ultimi 180 minuti l'Avellino non ha segnato e il solo Patierno si è reso davvero pericoloso con la traversa colpita contro il Taranto sul risultato di 0-0 e con due chance non finalizzate al "Viviani" di Potenza. D'Ausilio, Frascatore e Palmiero hanno sviluppato solo lavoro differenziato nella giornata di ieri e lungo la settimana di preparazione andranno a caccia dello sprint per tornare nell'elenco dei convocati. Ad oggi risultano distanti dalla condizione utile per tornare davvero in corsa per una maglia da titolare. Nel frattempo, si profila il no alla trasferta dei tifosi biancoverdi al "Vigorito" per il derby in programma domenica.

Il programma degli allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 11 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)

Sabato ore 16 (porte chiuse)