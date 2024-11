Avellino: 2-2 a Benevento, si conferma il -6 dalla vetta per i lupi Lanini, Frascatore, D'Ausilio e Viviani: vantaggio giallorosso, ribaltone e poi il pari della Strega

Tutto in 6 minuti nel primo tempo, Strega avanti con il gol di Lanini, ripresa da Frascatore e sorpassata da D'Ausilio con i lupi in apparente controllo sulla pressione giallorossa fino al minuto 88 quando è arrivata la rete di Viviani che ha determinato il 2-2 finale al "Vigorito": pari tra Benevento e Avellino nel match valido per il quindicesimo turno del girone C di Serie C per un derby che ha detto tanto e che allo stesso tempo ha confermato il divario in classifica.

Strega avanti, ribaltone dei lupi, poi Viviani per il pari

Verso la sedicesima giornata si ripartirà dal +6 giallorosso sui biancoverdi con l'occasione del -3 sulla capolista cullata dagli irpini lungo tutto il secondo tempo. All'Avellino costa carissimo il non aver sfruttato la chance del terzo gol, in particolar modo sulla giocata di Rocca, abile nell'uno contro uno, ma che non ha trovato il passaggio utile per un compagno di squadra all'interno dell'area di rigore. Il Benevento ha sfiorato il pari in alcune soluzioni e l'ha trovato poi con Viviani, entrato nella ripresa al posto di Prisco. Sul servizio di Starita decisiva una deviazione in marcatura per il tocco sottomisura da parte del centrocampista.

Riecco Frascatore, Palmiero e D'Ausilio, rosso per Tribuzzi a fine gara

Il ritorno dei tre titolari (Frascatore, Palmiero e D'Ausilio) ha garantito il rilancio in termini tecnici all'Avellino: il terzino sinistro e il trequartista hanno realizzato il gol del pari e del sorpasso sul finale della prima frazione. Inevitabile, poi, il calo fisico delle tre pedine con il cambio di modulo in corso d'opera da parte di Biancolino che punta nel finale su Liotti e non su Vano o Redan per sostituire Patierno. Il passaggio dal 4-3-1-2 al 4-2-3-1, ma anche al 4-3-3 sembrava aver generato ulteriori certezze, annullate dal gol di Viviani. Rosso per Tribuzzi nel finale: la stagione del capitolino, entrato nella ripresa, non sembra trovare il punto di svolta.