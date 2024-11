Avellino-Catania: le probabili formazioni, un solo ballottaggio Calcio d'inizio alle 15: ben 9 indisponibili per gli etnei allenati dall'ex Toscano

Solo il dubbio tra Gori e Russo, ma con il primo favorito per far coppia con Patierno in attacco e per confermare completamente l'undici titolare visto con il Benevento. È questa la prospettiva dell'Avellino verso la sfida con il Catania, in programma nel pomeriggio al "Partenio-Lombardi" (calcio d'inizio alle 15). Torna Llano tra i convocati dopo i tre turni di stop, Tribuzzi è l'unico indisponibile per squalifica (rosso diretto dopo il triplice fischio di Benevento-Avellino e due giornate). Il Catania si presenta in Irpinia senza 9 calciatori (Celli, De Rose, Di Tacchio, Gega, Guglielmotti, Ierardi, Lunetta, Montalto, Sturaro). Nell'allenamento del venerdì l'ex Toscano ha perso Gega (lussazione alla spalla sinistra, prontamente ridotta e immobilizzata), Montalto (sindrome influenzale) e Guglielmotti (risentimento muscolare).

La probabile formazione biancoverde

Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Gori. All. Biancolino. A disp. Guarnieri*, Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Rocca, Armellino, Toscano, Mutanda, Russo, Redan, Campanile, Vano

Indisponibili: Tribuzzi (squalificato)

Fuori lista: Cancellieri, Sannipoli

La probabile formazione rossazzurra

Catania (3-4-1-2): Bethers; Castellini, Di Gennaro, Quaini; Raimo, Jimenez, Verna, Anastasio; Stoppa; Inglese, D'Andrea. All. Toscano. A disp. Butano, Luperini, Carpani, Adamonis, Allegra, Forti

Indisponibili: Celli, De Rose, Di Tacchio, Gega, Guglielmotti, Ierardi, Lunetta, Montalto, Sturaro