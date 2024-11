Avellino: 2-2 con il Catania, Redan risponde a D'Andrea e Stoppa SI sblocca l'olandese, protagonista con una doppietta

La doppietta di Redan sui vantaggi firmati dal Catania con D'Andrea e Stoppa: un gol per tempo per gli ospiti, risposta dell'olandese per il 2-2 finale al "Partenio-Lombardi": terzo pareggio di fila per i biancoverdi che non trovano la vittoria per rilanciarsi pienamente dopo una fase altalenante.

Primo tempo

Biancolino punta su Redan titolare al posto di Gori come unica novità di formazione. Al 10' Patierno serve D'Ausilio: occasione girata in angolo da una deviazione rossazzurra. Al 16' il Catania risponde con Di Gennaro: Iannarilli attento chiude in corner. Anche su palla inattiva gli etnei si rendono pericolosi con D'Andrea: Iannarilli è prontissimo sulla punta. Al 25' rigore per l'Avellino. Carpani commette fallo su Frascatore e, ammonito poco prima, rischia l'espulsione per doppio giallo, ma Zanotti opta per il fischio da penalty senza ammonizione. Patierno contro Bethers: l'estremo difensore vince la sfida sull'attaccante con il rigore parato. Al 40' il Catania passa dal pericolo al vantaggio. D'Andrea firma di testa l'1-0 ospite da tap-in sulla traversa colpita da Stoppa.

Secondo tempo

Pari in avvio di ripresa: al 48' tracciante di D'Ausilio, velo di Patierno, lanciato Redan che non sbaglia contro Bethers (1-1). Al 55' Stoppa riporta in vantaggio il Catania: respinta errata da parte di Sounas dopo un calcio d'angolo, il trequartista etneo ne approfitta e realizza il 2-1 ospite. Al 63' Stoppa centra anche la traversa. Biancolino inserisce Liotti e Rocca per Frascatore e De Cristofaro. Al 77' dentro anche Russo e Campanile per Sounas e Patierno. L'under sfiora il pari: traversa su colpo di testa. Poco dopo, al minuto 82, da una serie di rimpalli nasce il nuovo pari: Redan firma la doppietta per il 2-2. Nei secondi finali dentro Toscano per D'Ausilio. Sul colpo di testa di Liotti arriva l'ultima chance: finale di 2-2 al "Partenio-Lombardi".