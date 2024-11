Avellino: ecco chi salterà sicuramente la sfida con il Monopoli Le foto dei tifosi al "Partenio-Lombardi" nel match Avellino-Catania 2-2

Luca Palmiero, unico ammonito tra i biancoverdi nella gara con il Catania, terminata con il risultato di 2-2 al "Partenio-Lombardi", salterà la sfida con il Monopoli, in programma lunedì 2 dicembre al "Veneziani" per la diciasettesima giornata del campionato di Serie C. Il regista ha rimediato il quinto giallo nei match del girone C e, quindi, per squalifica non sarà a disposizione di Raffaele Biancolino per la trasferta in terra pugliese. L'Avellino perde Palmiero in campionato per un turno. Chissà che la gara di Coppa Italia di Serie C con il Giugliano non garantisca valutazioni per la mediana e per tutti i reparti con l'Avellino chiamato a un nuovo cambio di passo dopo 4 gare senza vittorie. Tra la gestione delle risorse dal punto di vista fisico e la ricerca di nuove soluzioni tattiche: possibile impiego degli under. Biancolino ha lanciato anche Alessandro Campanile in attacco con un ottimo impatto.