Avellino: 4 gare senza vittorie, ma un Redan in più. E riparte dalla Coppa Alle 10.30 subito in campo. Le foto del match Avellino-Catania 2-2

Ripresa immediata per l'Avellino che alle 10.30 si ritroverà al "Partenio-Lombardi" con seduta a porte aperte in Tribuna Montevergine. Due allenamenti e poi sarà ritorno in campo in gara ufficiale. Questa volta l'impegno infrasettimanale non sarà legato al campionato. Riecco la Coppa Italia di Serie C nel cammino biancoverde. Martedì (ore 18.30) l'Avellino sarà ospite del Giugliano (gara secca e chi vincerà il derby affronterà la vincente di Giana Erminio - Pro Vercelli nei quarti di finale). I lupi raggiungeranno il "De Cristofaro" dopo quattro gare senza successi. Un pari all'esordio, 6 vittorie di fila, dopo Trapani però una sconfitta casalinga e tre pareggi di fila: questo il cammino con Raffaele Biancolino per un Avellino che si conferma altalenante nel rendimento nell'ultima fase, ma che finalmente ha trovato l'acuto di Daishawn Redan, autore di una doppietta in risposta agli svantaggi nel match con il Catania. Da rimarcare anche l'impatto di Alessandro Campanile, vicinissimo con il colpo di testa, che ha trovato la traversa, al gol del pari, poi centrato da Redan. Tanto prezioso nel rilancio, Cosimo Patierno sta probabilmente pagando tutto lo sforzo prodotto. L'attaccante di Bitonto ha sprecato la chance dagli undici metri sul risultato di 0-0. Nelle scelte di Biancolino spicca la panchina di Gabriele Gori, non impiegato ieri pomeriggio. L'Avellino riparte dal -8 dalla vetta in campionato e dovrà sfruttare il match di Coppa per ritrovare la vittoria lanciando i meno impiegati nelle rotazioni e i fuori lista per le gare del girone C, Damiano Cancellieri e Daniel Sannipoli, impiegabili nella competizione.

Programma allenamenti

Domenica ore 10.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Lunedì ore 15.30 (porte chiuse)